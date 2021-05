Napoli-Cagliari | scontro Osimhen | perde sangue e lui va fuori | dentro Mertens

(Di domenica 2 maggio 2021)durissimo alla mezz’ora della ripresa di, match della trentaquattresima giornata di Serie A. Protagonistie Ceppitelli e ad avere la peggio è proprio l’attaccante delcostretto a ricevere le cure a causa di una ferita aperta sulla testa. Tantoper l’attaccante che deve uscire dal campo per far posto a. Nulla di grave per, autentico protagonista di una partita che l’ha visto sbloccare il risultato e segnare il momentaneo 2-0, poi annullato per una spinta su Godin. SportFace.

Il Napoli continua a rincorrere un posto in Champions League, mentre il Cagliari sta risalendo la china e punta ad una insperata salvezza. Sarà un match molto interessante quello di domenica pomeriggio ...