LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: Hamilton supera Verstappen e Bottas, è in testa (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20° giro/66 SORPASSO Hamilton! Prende la scia di Bottas sul rettilineo, utilizza il DRS e lo supera all’esterno in curva 1. Come sempre il finlandese non ha lottato minimamente, il perfetto scudiero. 19° giro/66 Comunque attenzione a Verstappen, perché non è fuori dai giochi. Resta a 1?5 da Hamilton. Con la strategia potrebbe inventarsi qualcosa. 18° giro/66 Ricciardo (McLaren) sorpassa Vettel (Aston Martin) ed entra in zona punti: è 10°. 18° giro/66 Sainz a 1?6 da Norris, ma la Ferrari non sembra in grado di attaccare la McLaren, almeno per ora. 17° giro/66 Bottas si sta difendendo in maniera strenua. Ma ad Hamilton basterà fermarsi ai box prima del finlandese ed il gioco sarà fatto…Il più ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20° giro/66 SORPASSO! Prende la scia disul rettilineo, utilizza il DRS e loall’esterno in curva 1. Come sempre il finlandese non ha lottato minimamente, il perfetto scudiero. 19° giro/66 Comunque attenzione a, perché non è fuori dai giochi. Resta a 1?5 da. Con la strategia potrebbe inventarsi qualcosa. 18° giro/66 Ricciardo (McLaren) sorpassa Vettel (Aston Martin) ed entra in zona punti: è 10°. 18° giro/66 Sainz a 1?6 da Norris, ma la Ferrari non sembra in grado di attaccare la McLaren, almeno per ora. 17° giro/66si sta difendendo in maniera strenua. Ma adbasterà fermarsi ai box prima del finlandese ed il gioco sarà fatto…Il più ...

SkySportF1 : ?? Scatta il GP del Portogallo a Portimao ? ? Bottas mantiene la posizione al via LIVE ? - SkySportF1 : HAMILTON ?? VERSTAPPEN (?? 14/66) ?? Bagarre infuocata in pista LIVE ? - autorace_f1 : RT @SkySportF1: HAMILTON ?? VERSTAPPEN (?? 14/66) ?? Bagarre infuocata in pista LIVE ? - la_staxy : RT @SkySportF1: HAMILTON ?? VERSTAPPEN (?? 14/66) ?? Bagarre infuocata in pista LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 15/66 giri di gara #PortogueseGP #PortimaoGP Segui la nostra cronaca minuto per minut… -