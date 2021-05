Libia | dubbi e speranze della Draghi strategy

Leggi su formiche

(Di domenica 2 maggio 2021) C’è stato un momento in cui il governo italiano ha definito una riconoscibile strategia nei rapporti con la. Dobbiamo risalire al 2008, all’anno in cui viene firmato il Trattato di amicizia partenariato e cooperazione. Con il controverso ras Gheddafi che due anni dopo sbarcò a Roma col variopinto corredo di hostess e amazzoni e una spruzzata di richiami coranici per celebrare l’anniversario di quel documento bilaterale nel quale venivano declinati non solo i fondamentali impegni di rispetto reciproco, ma anche quattro prioritari interessi italiani: fonti energetiche (Eni), contrasto al terrorismo, co-gestione dei flussi migratori, collaborazione economica a 360 gradi. Una declinazione ambiziosa che purtroppo ha avuto un orizzonte vitale molto corto perché è stata travolta, in una prima fase, dalla sventurata operazione militare spinta da Parigi e Londra che ha ...