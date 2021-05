Letta e Zingaretti si schierano con Fedez: 'La Rai si scusi' (Di domenica 2 maggio 2021) La Rai si difende, ma è soprattutto il Pd ad andare all'attacco. "Ci aspettiamo scuse dalla Rai, un chiarimento. Io voglio ringraziare Fedez, il fatto che uno come lui parli di questi temi rende ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) La Rai si difende, ma è soprattutto il Pd ad andare all'attacco. "Ci aspettiamo scuse dalla Rai, un chiarimento. Io voglio ringraziare, il fatto che uno come lui parli di questi temi rende ...

watermelonrec : In #rai sono abituati ad interfacciarsi con i pericolosi rivoluzionari della sinistra italiana: #letta, #zingaretti… - Agato_Agato : Da Gramsci e Berlinguer, passando per Zingaretti e Letta per finire a Fedez e Zorzi è un attimo. - Fassonedomenic2 : RT @todorov_denis: Letta tornato da Francia sembra un pugile suonato. Non ne azzecca mai una ed è molto peggio di Zingaretti. - RiccardoDeias : La sinistra riparte da #Fedez. Da Letta a Zingaretti solo applausi. Poi uno si chiede perché l'Italia è messa male.… - popoloZeta : RT @todorov_denis: Letta tornato da Francia sembra un pugile suonato. Non ne azzecca mai una ed è molto peggio di Zingaretti. -