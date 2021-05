Lazio-Genoa, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Genoa, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico i biancocelesti vogliono un’altra vittoria per continuare a lottare pienamente per la qualificazione alla prossima Champions. Il Grifone è vicino alla salvezza, ma servono altri punti. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 2 maggio. Lazio-Genoa sarà visibile in diretta su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Ile isudi, match valido per la trentaquattresima giornata di. All’Olimpico i biancocelesti vogliono un’altra vittoria per continuare a lottare pienamente per la qualificazione alla prossima Champions. Il Grifone è vicino alla salvezza, ma servono altri punti. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 2 maggio.sarà visibile in diretta sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin. SportFace.

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Lazio-Genoa, le probabili formazioni: nuova chance per Zajc? - EasySoccerNews : Serie A - giornata 34: Verona-Spezia Crotone-Inter Milan-Benevento Lazio-Genoa Bologna-Fiorentina Napoli-Cagliari S… - charliemchouse : Lazio-Genoa, le probabili formazioni: nuova chance per Zajc? - sportli26181512 : Lazio, allarme diffidati contro il Genoa: due titolarissimi a rischio squalifica: In attesa del fischio d'inizio di… - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 34^ giornata: Sei le gare in programma in questa domenica… -