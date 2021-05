Isola dei Famosi, denuncia di Giulia Salemi: “Come è stata ridotta dal branco” (Di domenica 2 maggio 2021) Giulia Salemi prende le difese della madre Fariba Tehrani A L’Isola dei Famosi 15, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi continuano ad esserci delle scintille tra alcuni naufraghi. Per questo motivo, per due puntate consecutive è scesa in campo Giulia Salemi, che ha difeso sua madre Fariba Tehrani nello studio di Cologno L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 2 maggio 2021)prende le difese della madre Fariba Tehrani A L’dei15, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi continuano ad esserci delle scintille tra alcuni naufraghi. Per questo motivo, per due puntate consecutive è scesa in campo, che ha difeso sua madre Fariba Tehrani nello studio di Cologno L'articolo proviene da KontroKultura.

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - zazoomblog : Verissimo dall’Isola dei Famosi arriva lei: sarà in studio dalla Toffanin sabato prossimo - #Verissimo #dall’Isola… - SkinnyGio : @danielamartani Per me una una nomask che afferma che una pandemia mondiale, che ha causato milioni di morti, sia t… -