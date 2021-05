Fedez e il facile conformismo (Di domenica 2 maggio 2021) Bello, giusto, bravo, coraggioso, intrepido. Un autentico coup de theatre. Cinque minuti di denuncia in un mare di legittimi business da influencer. Fedez ha attivato un vero colpo scenico, avallato dalle manifeste censure e perplessità dei vertici Rai. Più che censure si trattava di preoccupazioni per una messa in accusa di persone con criteri soggettivi che mettevano evidentemente in croce un solo partito. Non per esempio “Fratelli d’Italia”, che sul tema diritti dei Gay non sembra così all’avanguardia. E evidente che oggi l’informazione ,la comunicazione, la pubblicità efficace non passi più su giornali, libri e sono in calo anche i talk show televisivi), mentre hanno sempre più peso le dirette fb, (Caso Scanzi), webinar e quei gruppi fb che, se ben guidati, non diventano sfogatoi di massa. Nessuno ci ha fatto caso ma i cosiddetti blog, che andavano di moda ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 2 maggio 2021) Bello, giusto, bravo, coraggioso, intrepido. Un autentico coup de theatre. Cinque minuti di denuncia in un mare di legittimi business da influencer.ha attivato un vero colpo scenico, avallato dalle manifeste censure e perplessità dei vertici Rai. Più che censure si trattava di preoccupazioni per una messa in accusa di persone con criteri soggettivi che mettevano evidentemente in croce un solo partito. Non per esempio “Fratelli d’Italia”, che sul tema diritti dei Gay non sembra così all’avanguardia. E evidente che oggi l’informazione ,la comunicazione, la pubblicità efficace non passi più su giornali, libri e sono in calo anche i talk show televisivi), mentre hanno sempre più peso le dirette fb, (Caso Scanzi), webinar e quei gruppi fb che, se ben guidati, non diventano sfogatoi di massa. Nessuno ci ha fatto caso ma i cosiddetti blog, che andavano di moda ...

AdramacPaola : RT @bobbyjunior77: La sanità in #Calabria spiegata facile facile. Solo #Fedez ci può salvare ?? #regionalicalabria #SvegliaSud #SudinRete #E… - JedHemlock : @Ma__Ra7 @PaulCheeks1 E vabbè, ogni generazione ha i suoi modelli. Oggi vanno di moda gli influencer da social. Qu… - Nick_Karter_ : RT @bobbyjunior77: La sanità in #Calabria spiegata facile facile. Solo #Fedez ci può salvare ?? #regionalicalabria #SvegliaSud #SudinRete #E… - dabos1973 : RT @drewws_: Onorevoli del @pdnetwork, troppo facile complimentarsi con Fedez adesso. Quello che ha fatto lui dovreste farlo VOI tutti i sa… - Kai72087257 : #Fedez perché non hai parlato dei diritti dei lavoratori di #Amazon, azienda per cui tu sei testimonial? Il 1 maggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez facile Amici 20, le pagelle del settimo serale: troppo bravi i ballerini, meglio eliminarli Le riesce tutto facile, immediato, naturale. Talmente tanto che a volte, come nella sfida con ... è come, che so, passare da Pillon a Fedez (che figuraccia la Rai, al buon Federico diamo 110 e lode per ...

Maria De Filippi distrugge tutto, anche il concertone di Fedez. Notte magica Complici le restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus e il forzato coprifuoco che ci spinge tutti a rientrare a casa entro le ore 22, è facile comprendere come il piccolo schermo spesso diventi ...

Fedez e il facile conformismo Nuova Società Fedez e il facile conformismo Bello, giusto, bravo, coraggioso, intrepido. Un autentico coup de theatre. Cinque minuti di denuncia in un mare di legittimi business da influencer. Fedez ha attivato un vero colpo scenico, avallato d ...

Cosa ha detto Fedez al concerto del Primo maggio: il monologo del cantante Cosa ha detto Fedez al concerto del Primo maggio? Il rapper, ospite al Concertone, ha pronunciato parole durissime sul palco ...

Le riesce tutto, immediato, naturale. Talmente tanto che a volte, come nella sfida con ... è come, che so, passare da Pillon a(che figuraccia la Rai, al buon Federico diamo 110 e lode per ...Complici le restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus e il forzato coprifuoco che ci spinge tutti a rientrare a casa entro le ore 22, ècomprendere come il piccolo schermo spesso diventi ...Bello, giusto, bravo, coraggioso, intrepido. Un autentico coup de theatre. Cinque minuti di denuncia in un mare di legittimi business da influencer. Fedez ha attivato un vero colpo scenico, avallato d ...Cosa ha detto Fedez al concerto del Primo maggio? Il rapper, ospite al Concertone, ha pronunciato parole durissime sul palco ...