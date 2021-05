Colpisce un’auto in sosta e si ribalta. Muore a 19 anni intrappolato tra le lamiere (Di domenica 2 maggio 2021) Tragedia in strada a Camisano Vicentino. Muore sull’asfalto un giovanissimo soldato statunitense di 19 anni di stanza alla base Ederle di Vicenza. Restano feriti i due colleghi. L’auto si è rovesciata davanti ad una farmacia, dopo aver prima colpito una vettura in sosta, un palo della pubblica illuminazione e un segnale stradale, si apprende sul sito dell’ANSA, I rilievi sul posto sono stati eseguiti dalla polizia stradale insieme ai carabinieri della Ederle, ma ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che ha portato al tragico epilogo della giovane vita del militare di origini americane. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto che si è rovesciata davanti ad una farmacia, dopo aver prima colpito una vettura in sosta, un palo della pubblica illuminazione e un segnale stradale. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Tragedia in strada a Camisano Vicentino.sull’asfalto un giovanissimo soldato statunitense di 19di stanza alla base Ederle di Vicenza. Restano feriti i due colleghi. L’auto si è rovesciata davanti ad una farmacia, dopo aver prima colpito una vettura in, un palo della pubblica illuminazione e un segnale stradale, si apprende sul sito dell’ANSA, I rilievi sul posto sono stati eseguiti dalla polizia stradale insieme ai carabinieri della Ederle, ma ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che ha portato al tragico epilogo della giovane vita del militare di origini americane. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto che si è rovesciata davanti ad una farmacia, dopo aver prima colpito una vettura in, un palo della pubblica illuminazione e un segnale stradale. ...

