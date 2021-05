Atalanta: Gasperini, rabbia per non aver vinto gara complicata (Di domenica 2 maggio 2021) La sua Atalanta ci ha provato fino alla fine a cercare di vincere la partita. Gasperini non è del tutto contento dopo una gara in cui gli episodi hanno pesato parecchio, soprattutto il rigore fallito ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) La suaci ha provato fino alla fine a cercare di vincere la partita.non è del tutto contento dopo unain cui gli episodi hanno pesato parecchio, soprattutto il rigore fallito ...

capuanogio : Il limite del discorso di #Gasperini è che in pratica sostiene che quelli ‘virtuosi’ come l’#Atalanta non possono e… - capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - PrimaBergamo : L’Atalanta in dieci pareggia col Sassuolo (1-1), sbaglia un rigore, ma resta seconda: di Fabio Gennari Gli errori,… - giornaleradiofm : Atalanta: Gasperini, rabbia per non aver vinto gara complicata: (ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 MAG - La sua Atalanta ci… - ParmaLiveTweet : Atalanta, Gasperini: 'Meglio non fare polemica sull'arbitro. Testa al Parma' -