Alessandra Amoroso: “Io sono sempre stata il limite di me stessa” (Di domenica 2 maggio 2021) Un’intervista in cui non sono mancate le lacrime per Alessandra Amoroso, sensibile come sempre ma oggi più forte, anche a Domenica in dove le occasioni per piangere sono tante. Si inizia con il passato, con le immagini della vittoria ad Amici, l’abbraccio di Maria De Filippi. Per Alessandra Amoroso la conduttrice è stata fondamentale e continua ad esserlo: “Maria mi ha sempre compresa e ascoltata, quei mesi nella scuola sono stati complicati” racconta che la sua vita, la sua realtà, era molto diversa, era semplice. Dal semplice piacere di cantare ai grandi palchi e la Amoroso ha dovuto affrontare anche se stessa con le sue paure: “Io sono sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 maggio 2021) Un’intervista in cui nonmancate le lacrime per, sensibile comema oggi più forte, anche a Domenica in dove le occasioni per piangeretante. Si inizia con il passato, con le immagini della vittoria ad Amici, l’abbraccio di Maria De Filippi. Perla conduttrice èfondamentale e continua ad esserlo: “Maria mi hacompresa e ascoltata, quei mesi nella scuolastati complicati” racconta che la sua vita, la sua realtà, era molto diversa, era semplice. Dal semplice piacere di cantare ai grandi palchi e laha dovuto affrontare anche secon le sue paure: “Io...

