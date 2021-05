Riparte il Milan: 2-0 al Benevento e secondo posto (Di sabato 1 maggio 2021) Riscatto dei rossoneri che regolano i campani con un gol per tempo (Calhanoglu e Theo Hernandez) e, in attesa del match dell'Atalanta, si riportano dietro l'Inter a quota 69 punti. I giallorossi invece restano terz'ultimi, ma Cagliari e Torino hanno l'occasione per allungare Leggi su rainews (Di sabato 1 maggio 2021) Riscatto dei rossoneri che regolano i campani con un gol per tempo (Calhanoglu e Theo Hernandez) e, in attesa del match dell'Atalanta, si riportano dietro l'Inter a quota 69 punti. I giallorossi invece restano terz'ultimi, ma Cagliari e Torino hanno l'occasione per allungare

Pall_Gonfiato : Serie A, il Milan riparte: Benevento ko e inguaiato - MilanInside_ : 46’ CHANCE! Milan riparte subito in attacco. Tiro di Ibrahimovic deviato in corner da Montipò. #MilanBenevento #SerieATIM #MilanInside - Ftbnews24 : #SerieA #Milan verso #MilanBenevento #Ibra #Pioli #Donnarumma ?? - infoitsport : Primi in Italia, terzi in Europa: 24 anni di età media, il Milan di Elliott riparte dai giovani - infoitsport : Primi in Italia, terzi in Europa: 24 anni di età media, il Milan di Elliott riparte dai giovani -