Napoli, la squadra è con Gattuso: alcuni calciatori si sarebbero fatti avanti per chiederne la conferma (Di sabato 1 maggio 2021) Il Napoli è impegnato in queste ultime giornate di campionato per cercare di vincere e portare a casa punti fondamentali per la corsa alla Champions League, traguardo fondamentale per la società. Aurelio De Laurentiis, intanto, è già impegnato alla ricerca di un nuovo allenatore. I rapporti con Rino Gattuso, infatti, potrebbero concludersi a fine stagione.

