MTV Movie e Tv Awards | quando e dove vederli

(Di sabato 1 maggio 2021) MTV ha annunciato che Leslie Jones, la celebre comica nominata agli Emmy Award, condurrà gli MTV& TV2021, in diretta da Los Angeles, onorando i momenti più emozionanti del cinema e della televisione. In Italia, andranno in onda live in lingua originale alle 3.00 del mattino di lunedì 17 maggio, mentre i& TV: UNSCRIPTED del 2021, sempre in lingua originale, alle 3.00 del mattino di martedì 18 maggio. Chi è Leslie Jones? Leslie, famosa per il suo stile comico ineguagliabile, ha fatto innamorare il pubblico interpretando ruoli in SNL, Ghostbusters e Time Machine, ed è attualmente nominata per il suo primo MTV& TV Award nella categoria “Best Comedic Performance” per il suo ruolo in Coming 2 America. Leslie si unisce così ai conduttori di spettacoli ...