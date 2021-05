L' esperta di statistica | I casi risaliranno | ma Rt e colori sono inaffidabili

Leggi su agi

(Di sabato 1 maggio 2021) AGI - "In questo momento i contagi non posche aumentare con le riaperture. I comportamenti a rischiosempre più diffusi, sia per stanchezza che per mancanza di consapevolezza. Quelle che posessere profondamente diversele conseguenze". Ne è convinta Giovanna Jona Lasinio, professoressa diall'università La Sapienza di Roma. "Essendodi numerimolto cauta con le previsioni. Soprattutto su quelle a lungo termine. C'è tanta incertezza, le previsioni dipendono da molti fattori, ma di certo non ci saranno 1.500 morti al giorno a luglio", commenta all'AGI Jona Lasinio. Per la docente, tuttavia, il sistema di monitoraggio basato sull'Rt e sulle Regioni ava rivisto, perché così com'è "non è affidabile". "Il ...