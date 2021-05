I cavalli dei Carabinieri e i galletti canterini tra i protagonisti in Tv (Di sabato 1 maggio 2021) Nella puntata del 2 maggio di “Dalla parte degli animali” su Rete 4 ci saranno anche i micioni di Maria Grazia Cuccinotta Belli ed eleganti, sfileranno il 5 giugno nel carosello storico dell’Arma dei Carabinieri. Ecco Boys e Child, cavalli abbandonati, maltrattati, confiscati e restituiti alla vita dalla Fanfara a cavallo dei Carabinieri. Sono loro gli ospiti d’onore della prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica alle 10.55 su Rete 4, con repliche la domenica alle 14 su La 5 e lunedì alle 15,30 ancora su Rete 4: l’unico format concepito per trovar casa agli animali abbandonati, che sempre e comunque, con i suoi servizi d’attualità e le sue rubriche, si pone “dalla loro parte”. Conosceremo Fiocco, un asinello coccolone e tornerà a ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) Nella puntata del 2 maggio di “Dalla parte degli animali” su Rete 4 ci saranno anche i micioni di Maria Grazia Cuccinotta Belli ed eleganti, sfileranno il 5 giugno nel carosello storico dell’Arma dei. Ecco Boys e Child,abbandonati, maltrattati, confiscati e restituiti alla vita dalla Fanfara a cavallo dei. Sono loro gli ospiti d’onore della prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica alle 10.55 su Rete 4, con repliche la domenica alle 14 su La 5 e lunedì alle 15,30 ancora su Rete 4: l’unico format concepito per trovar casa agli animali abbandonati, che sempre e comunque, con i suoi servizi d’attualità e le sue rubriche, si pone “dalla loro parte”. Conosceremo Fiocco, un asinello coccolone e tornerà a ...

