Guanto di ferro ma pugno di velluto, Putin preoccupa. Per la sua debolezza (Di sabato 1 maggio 2021) “Non ci faremo intimidire”, ha detto David Sassoli al Tg1, commentando la decisone russa di inserirlo nella lista persona non grata. “Mossa politica”, ha spiegato il presidente dell’Europarlamento, ricordando che non sarà questo a far cambiare le sue posizioni “in favore della libertà di espressione e di pensiero e in difesa dei dissidenti”, e non sarà questo a fargli smettere di chiedere che il leader simbolico dei dissidenti russi, Alexei Navalny, venga liberato dal carcere. Navalny — avvelenato questa estate durante quella che pare sia stata una killing mission fallita dell’intelligence russa — è recentemente riapparso pubblicamente. In tribunale, a difendersi dall’accusa (pretestuosa, politica) di aver diffamato un veterano della Seconda guerra mondiale, s’è mostrato col volto scavato, pallido. Frutto di uno sciopero della fame interrotto da pochi giorni dopo settimane, che ha ... Leggi su formiche (Di sabato 1 maggio 2021) “Non ci faremo intimidire”, ha detto David Sassoli al Tg1, commentando la decisone russa di inserirlo nella lista persona non grata. “Mossa politica”, ha spiegato il presidente dell’Europarlamento, ricordando che non sarà questo a far cambiare le sue posizioni “in favore della libertà di espressione e di pensiero e in difesa dei dissidenti”, e non sarà questo a fargli smettere di chiedere che il leader simbolico dei dissidenti russi, Alexei Navalny, venga liberato dal carcere. Navalny — avvelenato questa estate durante quella che pare sia stata una killing mission fallita dell’intelligence russa — è recentemente riapparso pubblicamente. In tribunale, a difendersi dall’accusa (pretestuosa, politica) di aver diffamato un veterano della Seconda guerra mondiale, s’è mostrato col volto scavato, pallido. Frutto di uno sciopero della fame interrotto da pochi giorni dopo settimane, che ha ...

