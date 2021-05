Fonseca: “Sono un professionista, e lo sarò fino alla fine” (Di sabato 1 maggio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa la partita con la Sampdoria. fino all’inizio di marzo eravamo terzi o quarti, poi non siamo stati bene. Ci Sono mancati i giocatori importanti nel momento decisivo, le tante gare hanno influito. Le tempistiche di rientro per qualcuno Sono state sbagliate. Consigli alla società? Non devo dargliene, io Sono concentrato soltanto sul finale di stagione. La strategia che avevamo preparato per Manchester è funzionata soltanto nel primo tempo, poi è successo quello che successo. Stimoli? Io Sono un professionista e voglio esserlo sempre, amo il calcio e Sono motivato fino alla fine del campionato. Penso che tutti noi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 maggio 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa la partita con la Sampdoria.all’inizio di marzo eravamo terzi o quarti, poi non siamo stati bene. Cimancati i giocatori importanti nel momento decisivo, le tante gare hanno influito. Le tempistiche di rientro per qualcunostate sbagliate. Consiglisocietà? Non devo dargliene, ioconcentrato soltanto sul finale di stagione. La strategia che avevamo preparato per Manchester è funzionata soltanto nel primo tempo, poi è successo quello che successo. Stimoli? Ioune voglio esserlo sempre, amo il calcio emotivatodel campionato. Penso che tutti noi ...

