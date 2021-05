F1 GP Portogallo 2021, Hamilton: “Contenti dei progressi compiuti” (Di sabato 1 maggio 2021) “Gran lavoro di Bottas, non pensavamo di poter fare doppietta in prima fila in questo weekend. Temevamo che Verstappen potesse estrarre il coniglio dal cilindro, per fortuna non ce l’ha fatta e va bene così. Siamo Contenti dei progressi che abbiamo compiuto, ma non bisogna mai essere abbastanza soddisfatti”. Così Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula 1 chiuse dal sette volte campione a Portimao con il secondo posto in griglia di partenza. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) “Gran lavoro di Bottas, non pensavamo di poter fare doppietta in prima fila in questo weekend. Temevamo che Verstappen potesse estrarre il coniglio dal cilindro, per fortuna non ce l’ha fatta e va bene così. Siamodeiche abbiamo compiuto, ma non bisogna mai essere abbastanza soddisfatti”. Così Lewisal termine delle qualifiche del Gran Premio deldi Formula 1 chiuse dal sette volte campione a Portimao con il secondo posto in griglia di partenza. SportFace.

SkySportF1 : F1, GP Portogallo: l'analisi delle prove libere da Portimao #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Ferrari, Mekies: 'Più vicini ai nostri competitors, ma non credo sarà diverso da Imola' #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ? Moto distrutta per #MM93, pilota ok ?? Il video della caduta in curva 7 #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - P300it : F1 | GP Portogallo 2021, qualifiche: Bottas in pole per 7 millesimi su Hamilton. Sainz 5°, Leclerc 8° ? di Alessan… - sportli26181512 : Formula 1, la griglia di partenza del GP Portogallo a Portimao: Valtteri Bottas rovina la festa a Lewis Hamilton, i… -