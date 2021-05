F1, gara 2 maggio: orario, programma GP Portogallo 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 1 maggio 2021) Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla gara di domani. Il circuito dell’Algarve di Portimao, infatti, è pronto ad accogliere il terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con il suo inconfondibile lay-out fatto di curve mozzafiato e sali-scendi meravigliosi. Dopo il successo di Lewis Hamilton a Sakhir, e Max Verstappen in quel di Imola, sarà ancora un duello tra questi due fuoriclasse anche sulla pista lusitana? Le loro vetture, Mercedes W12 e Red Bull RB16B, al momento sembra avanti in maniera notevole rispetto ai rivali, con McLaren e Ferrari che provano a rispondere, con la scuderia di Maranello che schiera Charles Leclerc e Carlos Sainz pronti a puntare verso il podio. IN TV – Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alladi domani. Il circuito dell’Algarve di Portimao, infatti, è pronto ad accogliere il terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, con il suo inconfondibile lay-out fatto di curve mozzafiato e sali-scendi meravigliosi. Dopo il successo di Lewis Hamilton a Sakhir, e Max Verstappen in quel di Imola, sarà ancora un duello tra questi due fuoriclasse anche sulla pista lusitana? Le loro vetture, Mercedes W12 e Red Bull RB16B, al momento sembra avanti in maniera notevole rispetto ai rivali, con McLaren e Ferrari che provano a rispondere, con la scuderia di Maranello che schiera Charles Leclerc e Carlos Sainz pronti a puntare verso il podio. IN TV – Il Gran Premio delsarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky ...

