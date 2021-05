Ayrton Senna, il tributo a una leggenda della F1 a 27 anni dalla scomparsa (Di sabato 1 maggio 2021) Televisore analogico 20 pollici, Roberto Baggio e il suo codino magico, Bon Jovi e la sua “Always”: 27 anni sono passati ed il mondo è decisamente cambiato, afflitto dal Covid che ha riportato tutti indietro di un secolo e reso indifesi. I ricordi però rimangono indelebili, scolpiti nella pietra, testimonianza chiara di ciò che è stato. Ebbene, quel 1° maggio 1994 di Imola ce lo ricordiamo. Erano le 14:17, GP di San Marino, la curva quella del Tamburello e la Williams Renault del pilota più amato e carismatico della F1 Ayrton Senna, nato il 21 marzo 1960, terminava la sua corsa per sempre. Al settimo giro Ayrton perse il controllo della sua Williams, schiantandosi contro il muro di protezione della curva citata. La causa del crash, si appurò anni dopo, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Televisore analogico 20 pollici, Roberto Baggio e il suo codino magico, Bon Jovi e la sua “Always”: 27sono passati ed il mondo è decisamente cambiato, afflitto dal Covid che ha riportato tutti indietro di un secolo e reso indifesi. I ricordi però rimangono indelebili, scolpiti nella pietra, testimonianza chiara di ciò che è stato. Ebbene, quel 1° maggio 1994 di Imola ce lo ricordiamo. Erano le 14:17, GP di San Marino, la curva quella del Tamburello e la Williams Renault del pilota più amato e carismaticoF1, nato il 21 marzo 1960, terminava la sua corsa per sempre. Al settimo giroperse il controllosua Williams, schiantandosi contro il muro di protezionecurva citata. La causa del crash, si appuròdopo, ...

