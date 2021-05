Arbitri: un altro scandalo, carriere truccate. Repubblica svela le chat segrete: “Domenica mi raccomando quella partita” (Di sabato 1 maggio 2021) In Italia c’è un altro scandalo legato agli Arbitri. A portare fuori il problema Daniele Minelli e Niccolò Baroni, Arbitri dismessi dall’Aia che denunciano un sistema di valutazione e promozione truccati. La denuncia di sette pagine è finita nelle mani della procura di Roma. Repubblica riporta le chat segrete sul sistema con cui sarebbero state truccate le promozione degli Arbitri. Un sistema perverso fatto di aggiustamenti illegittimi, per favorire un arbitro al posto di un altro. All’interno della denuncia si fa riferimento anche ad una partita specifica Spezia-Chievo di Serie B del campionato 2019/20. A quanto pare in quel caso il giudizio del direttore di gara fu ritoccato. Sotto esame il contenuto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 maggio 2021) In Italia c’è unlegato agli. A portare fuori il problema Daniele Minelli e Niccolò Baroni,dismessi dall’Aia che denunciano un sistema di valutazione e promozione truccati. La denuncia di sette pagine è finita nelle mani della procura di Roma.riporta lesul sistema con cui sarebbero statele promozione degli. Un sistema perverso fatto di aggiustamenti illegittimi, per favorire un arbitro al posto di un. All’interno della denuncia si fa riferimento anche ad unaspecifica Spezia-Chievo di Serie B del campionato 2019/20. A quanto pare in quel caso il giudizio del direttore di gara fu ritoccato. Sotto esame il contenuto ...

