30 anni fa lo scudetto Sampdoria. Mancini: «A Napoli la vittoria della svolta, col mio gol più bello» (Di sabato 1 maggio 2021) Trent’anni fa, lo scudetto della Sampdoria. Il Giornale, con Riccardo Signori, intervista Roberto Mancini oggi ct della Nazionale. La partita chiave? «Quella di andata contro il Napoli: vincemmo 4-1, era il Napoli campione d’Italia. Fino al 40’ ci avevano messo sotto, segnato un gol (Incocciati ndr.): eravamo appiattiti. Poi, dal 44’ al 46’, segnammo due reti (Vialli e Mancini ndr.). Ci rimasero secchi. Nella ripresa Vialli realizzò un rigore, infine il mio gol. Da quel momento abbiamo pensato fosse l’anno giusto». Il gol più bello di Mancini? «Quello al volo contro il Napoli, ma già sul 3-1. Forse il 2-0 col Milan in casa. Azione in velocità, anticipo Pazzagli: gol». Boskov. «È ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 maggio 2021) Trent’fa, lo. Il Giornale, con Riccardo Signori, intervista Robertooggi ctNazionale. La partita chiave? «Quella di andata contro il: vincemmo 4-1, era ilcampione d’Italia. Fino al 40’ ci avevano messo sotto, segnato un gol (Incocciati ndr.): eravamo appiattiti. Poi, dal 44’ al 46’, segnammo due reti (Vialli endr.). Ci rimasero secchi. Nella ripresa Vialli realizzò un rigore, infine il mio gol. Da quel momento abbiamo pensato fosse l’anno giusto». Il gol piùdi? «Quello al volo contro il, ma già sul 3-1. Forse il 2-0 col Milan in casa. Azione in velocità, anticipo Pazzagli: gol». Boskov. «È ...

