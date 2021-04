Vaccino, serve un richiamo entro 12 mesi e andrà ripetuto per anni: lo studio di Moderna (Di venerdì 30 aprile 2021) Per combattere il Covid dovremo abituarci a sottoporci a vaccini periodici, esattamente come attualmente ci si vaccina contro l’influenza stagionale. I virologi lo annunciavano da tempo e adesso è arrivata un’ulteriore conferma grazie a uno studio condotto da Moderna. L’immunità fornita dal Vaccino Moderna può durare circa 7-8 mesi, in modo simile a quanto avviene per quello contro l’influenza, rendendo necessario un nuovo richiamo entro 12 mesi. Moderna ha presentato i dati al Vaccine Day in uno studio dell’Università del Nuovo Galles pubblicato sul sito medrXiv, dove vengono inserite le ricerche ancora non validate dalla comunità scientifica. Secondo i suoi modelli, l’immunoprotezione dall’infezione può indebolirsi ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) Per combattere il Covid dovremo abituarci a sottoporci a vaccini periodici, esattamente come attualmente ci si vaccina contro l’influenza stagionale. I virologi lo annunciavano da tempo e adesso è arrivata un’ulteriore conferma grazie a unocondotto da. L’immunità fornita dalpuò durare circa 7-8, in modo simile a quanto avviene per quello contro l’influenza, rendendo necessario un nuovo12ha presentato i dati al Vaccine Day in unodell’Università del Nuovo Galles pubblicato sul sito medrXiv, dove vengono inserite le ricerche ancora non validate dalla comunità scientifica. Secondo i suoi modelli, l’immunoprotezione dall’infezione può indebolirsi ...

