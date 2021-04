Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 13:10 (Di venerdì 30 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino lo annuncia su Facebook ministro speranza che oggi è il grande lavoro di squadra entro metà luglio sarà vaccinato il 60% della popolazione a settembre immunità di gregge Lisa le reti nazionale di contagio che la scorsa settimana era quota 081 e torna valore di 085 scende l’incidente valore a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa così si apprende l’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia scende ma rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva la soglia critica 8 control 12 della settimana precedente migliora la situazione generale del rischio pandemico in Italia e nel ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino lo annuncia su Facebook ministro speranza che oggi è il grande lavoro di squadra entro metà luglio sarà vaccinato il 60% della popolazione a settembre immunità di gregge Lisa le reti nazionale di contagio che la scorsa settimana era quota 081 e torna valore di 085 scende l’incidente valore a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa così si apprende l’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia scende ma rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva la soglia critica 8 control 12 della settimana precedente migliora la situazione generale del rischio pandemico in Italia e nel ...

