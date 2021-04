Tragedia al pellegrinaggio in Israele: le vittime sono ultraortodossi e antisionisti della setta di Toldos Aharon Hassidic (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultraconservatori sulle loro tradizioni, isolati dalla società secolarizzata e antisionisti. Le vittime delle calca di Lag Bàomer sul Monte Meron in Israele, pellegrinaggio che nella notte si è trasformato in Tragedia, provenivano dalla setta di Toldos Aharon Hassidic, che ha sede a Gerusalemme. Si tratta del gruppo meglio organizzato e coeso tra quelli che compongono la comunità israeliana haredi ultraortodossa, come spiega il Jerusalem Post, sottolineando che qualsiasi tipo di intervento negli affari interni del gruppo è considerata una totale usurpazione del sistema di credenze della comunità. La fuga precipitosa è avvenuta durante l’accensione del falò da parte dell’attuale rabbino. La setta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultraconservatori sulle loro tradizioni, isolati dalla società secolarizzata e. Ledelle calca di Lag Bàomer sul Monte Meron inche nella notte si è trasformato in, provenivano dalladi, che ha sede a Gerusalemme. Si tratta del gruppo meglio organizzato e coeso tra quelli che compongono la comunità israeliana haredi ultraortodossa, come spiega il Jerusalem Post, sottolineando che qualsiasi tipo di intervento negli affari interni del gruppo è considerata una totale usurpazione del sistema di credenzecomunità. La fuga precipitosa è avvenuta durante l’accensione del falò da parte dell’attuale rabbino. La...

