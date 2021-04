Terroristi rossi arrestati in Francia: nessuno si fa male davvero, salvo i parenti delle vittime per l’ennesima volta presi in giro (Di venerdì 30 aprile 2021) Sette Terroristi rossi italiani vengono arrestati in Francia per essere riscattati dopo 40 anni ma è fumo negli occhi, dopo 24 ore tornano liberi e, quanto all’estradizione, se ne parlerà fra due, tre anni. Intanto i governi passano, i presidenti passano, c’è tutto il tempo di sparire o accusare malattie provvidenziali. Fumo lungo la pista europea, i sette a vario titolo accusati e condannati di omicidio come pedine per le logiche redistributive del potere in seno all’Unione, per il disperato bisogno di credibilità di Draghi e di Macron, che stringono alleanze strategiche nel momento del tramonto di Angela Merkel, vera padrona dell’Europa. Ma nessuno si fa male davvero, salvo i parenti delle ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Setteitaliani vengonoinper essere riscattati dopo 40 anni ma è fumo negli occhi, dopo 24 ore tornano liberi e, quanto all’estradizione, se ne parlerà fra due, tre anni. Intanto i governi passano, identi passano, c’è tutto il tempo di sparire o accusare malattie provvidenziali. Fumo lungo la pista europea, i sette a vario titolo accusati e condannati di omicidio come pedine per le logiche redistributive del potere in seno all’Unione, per il disperato bisogno di credibilità di Draghi e di Macron, che stringono alleanze strategiche nel momento del tramonto di Angela Merkel, vera padrona dell’Europa. Masi fa...

