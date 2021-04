(Di venerdì 30 aprile 2021) Ilprincipale del torneo Atp dell’. Are ildella manifestazione portoghese è il canadese Denis, mentre con il numero due c’è il cileno Christian Garin. Dopo la cancellazione daldi Fabio Fognini, a rappresentare la bandiera italiana c’è il solo MarcoATPSEMIFINALI (7) Ramos-Vinolas vs Davidovich Fokina (6) Cilic vs Norrie QUARTI DI FINALE (7) Ramos-Vinolas b. Moutet 6-4 6-3 (8) Davidovich Fokina b. (3) Humbert 6-4 6-4 (6) Cilic b. Anderson 7-6(7) ritiro Norrie b. (2) Garin 3-6 7-5 6-3 SECONDO TURNO Moutet b. (1)6-4 2-6 6-4 (7) Ramos-Vinolas b. Herbert 6-2 7-6(3) (3) Humbert b. ...

AleRodella : RT @MondoSportivoIT: Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: il tabellone e i risultati - - MondoSportivoIT : Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: il tabellone e i risultati - - infoitsport : Tabellone Atp Estoril 2021: Shapovalov guida il seeding, presente Cecchinato - sportli26181512 : ATP Monaco di Baviera, i risultati di martedì e il programma di oggi su Sky: Giornata d'esordio per le prime due te… - federtennis : ???? #ATP 250 di Estoril: Marco #Cecchinato sfida il n° 3 del tabellone Ugo #Humbert per un posto nei quarti! ? Seg… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Fognini: "Farò causa alla"/ Dopo la squalifica: "Scuse o ... già iniziato per le donne mentre ilmaschile prenderà il via solamente domenica. In un ...... mentre Stefano Travaglia, n.67 del ranking e settima testa di serie, è stato sorteggiato al primo turno contro lo spagnolo Carlos Gimeno Valero, 19enne di Valencia n.290, ingrazie ad ...Il due volte finalista Slam si è ritirato dopo aver perso il primo set. Brutta partita del numero 6 del mondo nel torneo di casa ...Si è delineato il quadro delle semifinali del torneo ATP dell'Estoril. Una giornata segnata dal 2-0 per la Spagna contro la Francia. Infatti nella parte alta del tabellone si sono qualificati gli spag ...