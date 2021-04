PlayStation Store: Returnal e Layers of Fear VR – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store ha come protagonista indiscusso Returnal, il promettente sparatutto sviluppato da Housemarque in esclusiva per PS5.. Dopo le tante uscite di spessore della settimana scorsa, PlayStation Store presenta un aggiornamento essenziale sul fronte dei numeri ma non di certo della qualità, se consideriamo che il prodotto di punta è in questo caso Returnal. Per quanto riguarda gli altri titoli, fa il proprio debutto anche Layers of Fear VR, versione in realtà virtuale per il visore PlayStation VR dell’avventura horror targata Bloober Team, ancora più inquietante e coinvolgente. Rubriche giochiRead More L'articolo PlayStation Store: Returnal e ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Il nuovo aggiornamento delha come protagonista indiscusso, il promettente sparatutto sviluppato da Housemarque in esclusiva per PS5.. Dopo le tante uscite di spessore della settimana scorsa,presenta un aggiornamento essenziale sul fronte dei numeri ma non di certo della qualità, se consideriamo che il prodotto di punta è in questo caso. Per quanto riguarda gli altri titoli, fa il proprio debutto ancheofVR, versione in realtà virtuale per il visoreVR dell’avventura horror targata Bloober Team, ancora più inquietante e coinvolgente. Rubriche giochiRead More L'articoloe ...

Advertising

videogamedeals : Zero Escape: The Nonary Games (PS4) $14.99 via PSN. - 95Socram : SOCORRO SDFGHHFDDFGHJUYTGVVCDA #PS4share - PingouinIm : Simple efficace #WashedImPingouin #PS4share - FlashzinBR : RT @oDefii: MT no consoli -_- - dogeitalia : Acqusti con #dogecoin su PlayStation Store -