Norwegian punta sul corto raggio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – La ripresa del mercato dipassa dal, segmento su cuia operare entro fine 2021 con una flotta di 50 aeromobili, da portare a 70 nel 2022. Finora la compagnia aerea, dopo aver interrotto i voli a lungo, ha operato finora con nove aeromobili.stima che la domanda di viaggi aerei atornerà ai livelli pre-Covid non prima del 2023 o 2024. Nel primo trimestre 2021ha trasportato 210.000 passeggeri, il 96% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche i ricavi sono diminuiti del 96%, con una perdita operativa di 1,5 miliardi di corone norvegesi, contro i – 2,1 miliardi di corone nel primo trimestre 2020. (Foto: Jon Flobrant on Unsplash)