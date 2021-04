MILAN-SASSUOLO: il gol di Calhanoglu sotto l’incrocio / News (Di venerdì 30 aprile 2021) Tanto bello quanto inutile il gol di Hakan Calhanoglu in MILAN-SASSUOLO. Match poi perso dai rossoneri per 1-2. Nella video News rivediamo la rete del turco classe 1994, che l'aveva messa a giro sotto l'incrocio dei pali. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 aprile 2021) Tanto bello quanto inutile il gol di Hakanin. Match poi perso dai rossoneri per 1-2. Nella videorivediamo la rete del turco classe 1994, che l'aveva messa a girol'incrocio dei pali.

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - cdavide75 : @Iron8292 @MilanNewsit ... ti riguardi le partita contro la Lazio o il Sassuolo e ti sgassi subito... Speriamo bene e sempre forza Milan ???? - FraNasato : 'Cambio modulo per gli scontri diretti? Contro il Sassuolo abbiamo giocato con il 4-4-2, ma non siamo stati molto c… - ImperoMilan : @musagete10 Crotone - Inter 0-3 Milan- Benevento 2-1 Lazio- Genoa 3-1 Napoli - Cagliari 3-0 Sassuolo -Atalanta 1-4… - kisskissnapoli : Minotti: 'La lotta per la Champions è apertissima, può accadere di tutto. Il Milan sembrava essere irraggiungibile,… -