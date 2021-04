Materie prime di record in record. Palladio sopra i 3mila dollari, rame a 10mila. Preoccupa la corsa dei prezzi dei prodotti agricoli (Di venerdì 30 aprile 2021) Ogni giorno un record diverso. Da qualche tempo per le Materie prime (metalli, alimentari, etc) va così. Oggi è stata la volta del Palladio che è salito per la prima volta sopra i 3mila dollari l’oncia (31 grammi). Il metallo, che proviene per lo più da Sud Africa e Canada, è usato nelle marmitte catalitiche per ridurre le emissioni dei veicoli a benzina. Dallo scorso marzo il suo valore è cresciuto del 30%. Andamento simile per il rame, metallo il cui prezzo si muove in sintonia con l’andamento dell’economia cinese che assorbe più della metà della produzione globale. Ieri ha sfiorato i 10mila dollari a tonnellata e nell’ultimo mese ha raddoppiato le sue quotazioni. A volare sono anche i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Ogni giorno undiverso. Da qualche tempo per le(metalli, alimentari, etc) va così. Oggi è stata la volta delche è salito per la prima voltal’oncia (31 grammi). Il metallo, che proviene per lo più da Sud Africa e Canada, è usato nelle marmitte catalitiche per ridurre le emissioni dei veicoli a benzina. Dallo scorso marzo il suo valore è cresciuto del 30%. Andamento simile per il, metallo il cui prezzo si muove in sintonia con l’andamento dell’economia cinese che assorbe più della metà della produzione globale. Ieri ha sfiorato ia tonnellata e nell’ultimo mese ha raddoppiato le sue quotazioni. A volare sono anche i ...

Advertising

fattoquotidiano : Ogni giorno un record diverso. Da qualche tempo per le materie prime (metalli, alimentari, etc) va così - MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: Materie prime di record in record. Palladio sopra i 3mila dollari, rame a 10mila. Preoccupa la corsa dei prezzi dei pr… - S1973As : @liberismorisor1 Non solo i costi ambientali per lo smaltimento sono altissimi, anche quelli per l’estrazione delle… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Materie prime di record in record. Palladio sopra i 3mila dollari, rame a 10mila. Preoccupa la corsa dei prezzi dei pr… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Materie prime di record in record. Palladio sopra i 3mila dollari, rame a 10mila. Preoccupa la corsa dei prezzi dei pr… -