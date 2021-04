Israele | Netanyahu dona il sangue per i feriti Monte Meron

Advertising

vaticannews_it : #30aprile #Netanyahu definisce straziante ciò che è accaduto durante il pellegrinaggio al Monte #Meron dove almeno… - Adnkronos : Disastro in #Israele a causa di una calca, altre 150 persone rimaste ferite. Tra le vittime anche bambini. - ottovanz : RT @vaticannews_it: #30aprile #Netanyahu definisce straziante ciò che è accaduto durante il pellegrinaggio al Monte #Meron dove almeno 45 p… - LaPresse_news : Israele, lutto nazionale - imusumarra : RT @vaticannews_it: #30aprile #Netanyahu definisce straziante ciò che è accaduto durante il pellegrinaggio al Monte #Meron dove almeno 45 p… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Netanyahu

"Il governo died io faremo di tutto per aiutare le famiglie che sono sopravvissute". Lo ha detto il premier Benyaminche è andato a donare il sangue come "atto di identificazione con i feriti per ...Il premier israeliano Benyaminha parlato di un 'disastro pesante' . Incidente indurante un raduno religioso: decine di morti Come ogni anno in occasione della festività ebraica di ...E' di almeno 45 morti e oltre 150 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa affollata di ebrei u ...Disastri con un numero comparabile di vittime sono noti in Israele solo per gli attacchi terroristici. Lo shock è stato tanto più grande quando il panico di massa al Monte Meron, nel nord di Israele, ...