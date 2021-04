Fuori Eleonora Daniele. Al suo posto lei, bellissima e amata dal pubblico (Di venerdì 30 aprile 2021) Dalla sua prima apparizione al Grande Fratello di strada ne ha fatta davvero parecchia. Tanto che, se non fosse per chi ogni tanto lo ricorda, in pochi forse penserebbero che la conduttrice di “Storie Italiane” Eleonora Daniele deve il suo ingresso nel mondo della televisione proprio al reality di Canale 5. Ma che male c’è poi, considerando che perfino nei palazzi del potere è arrivato l’ex portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte, Rocco Casalino. Ebbene, Eleonora oggi è una giornalista affermata che fa bene il suo lavoro. E non solo, l’anno scorso è diventata anche mamma della splendida Carlotta. Proprio per questo il volto noto di Rai1 fu costretta a lasciare la conduzione del programma in anticipo. Quest’anno invece andrà fino in fondo, ovvero fino al prossimo 25 giugno. Ma cosa accadrà dopo? Chi prenderà il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Dalla sua prima apparizione al Grande Fratello di strada ne ha fatta davvero parecchia. Tanto che, se non fosse per chi ogni tanto lo ricorda, in pochi forse penserebbero che la conduttrice di “Storie Italiane”deve il suo ingresso nel mondo della televisione proprio al reality di Canale 5. Ma che male c’è poi, considerando che perfino nei palazzi del potere è arrivato l’ex portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte, Rocco Casalino. Ebbene,oggi è una giornalista affermata che fa bene il suo lavoro. E non solo, l’anno scorso è diventata anche mamma della splendida Carlotta. Proprio per questo il volto noto di Rai1 fu costretta a lasciare la conduzione del programma in anticipo. Quest’anno invece andrà fino in fondo, ovvero fino al prossimo 25 giugno. Ma cosa accadrà dopo? Chi prenderà il ...

