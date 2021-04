F1, Kimi Raikkonen: “Non è stato un venerdì semplice, speriamo di aver capito dover intervenire in vista di domani” (Di venerdì 30 aprile 2021) Pochi sorrisi per Kimi Raikkonen al termine del venerdì del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sullo splendido tracciato di Portimao, infatti, il finlandese non è andato oltre il sedicesimo posto finale con il tempo di 1:21.225 a 1.388 dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton. Magra consolazione (o, forse, sarebbe meglio dire “magrissima”) per l’ex ferrarista, aver preceduto il compagno di team in Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi. La differenza tra i due, tuttavia, è minima (appena 13 centesimi) per cui “Ice Man” sa che il weekend non sarà semplice in terra lusitana. La sua analisi al sito ufficiale della scuderia: “Non è stato il venerdì più facile dell’anno e abbiamo ancora tanto lavoro da fare prima di arrivare dove ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Pochi sorrisi peral termine deldel Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sullo splendido tracciato di Portimao, infatti, il finlandese non è andato oltre il sedicesimo posto finale con il tempo di 1:21.225 a 1.388 dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton. Magra consolazione (o, forse, sarebbe meglio dire “magrissima”) per l’ex ferrarista,preceduto il compagno di team in Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi. La differenza tra i due, tuttavia, è minima (appena 13 centesimi) per cui “Ice Man” sa che il weekend non saràin terra lusitana. La sua analisi al sito ufficiale della scuderia: “Non èilpiù facile dell’anno e abbiamo ancora tanto lavoro da fare prima di arrivare dove ...

