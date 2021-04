Conte: “Mentalità vincente e credibilità: lo scudetto sarebbe un’opera d’arte” (Di venerdì 30 aprile 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa la sfida col Crotone. Il Crotone vorrà dimostrare di meritare la Serie A contro la prima in classifica, mi auguro che la squadra mi ascolti. Se qualcuno è stanco, andrà in panchina. Tutti sono cresciuti durante la stagione, si trae beneficio dal miglioramento del collettivo. Il presidente ci ha salutati, non ci vedevamo da un po’. Ci ha voluto fare l’in bocca al lupo, anche lui sa che non abbiamo ancora fatto nulla. Vincere lo scudetto sarebbe un’opera d’arte, tanti punti chiave hanno aumentato l’autostima della squadra. È cambiato tutto al momento del sorpasso: o vieni risucchiato dalla pressione o ti stabilizzi e diventi padrone del tuo destino. Personalmente ho portato il mio bagaglio per andare oltre i propri limiti, credo la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa la sfida col Crotone. Il Crotone vorrà dimostrare di meritare la Serie A contro la prima in classifica, mi auguro che la squadra mi ascolti. Se qualcuno è stanco, andrà in panchina. Tutti sono cresciuti durante la stagione, si trae beneficio dal miglioramento del collettivo. Il presidente ci ha salutati, non ci vedevamo da un po’. Ci ha voluto fare l’in bocca al lupo, anche lui sa che non abbiamo ancora fatto nulla. Vincere lo, tanti punti chiave hanno aumentato l’autostima della squadra. È cambiato tutto al momento del sorpasso: o vieni risucchiato dalla pressione o ti stabilizzi e diventi padrone del tuo destino. Personalmente ho portato il mio bagaglio per andare oltre i propri limiti, credo la ...

