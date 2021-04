Concorso Banca d’Italia, 30 esperti ingegneri: ecco le date della prova scritta (Di venerdì 30 aprile 2021) *aggiornamento del 30/04/2021: La prova scritta del Concorso Banca d’Italia per i candidati al profilo A (25 esperti laureati in ingegneria con conoscenze nella gestione aziendale e nei sistemi informativi) si terrà il 4 giugno ore 10 presso l’Hotel Ergife di Roma. Leggi l’avviso *aggiornamento del 20/04/2021: nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie concorsi ed esami, sono state pubblicate le date della prova scritta del Concorso Banca d’Italia per 5 esperti laureati in discipline statistiche. Si svolgerà l’8 maggio su due sessioni. Le indicazioni sulla prova Attesa la comunicazione per la selezione dei 25 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 aprile 2021) *aggiornamento del 30/04/2021: Ladelper i candidati al profilo A (25laureati ina con conoscenze nella gestione aziendale e nei sistemi informativi) si terrà il 4 giugno ore 10 presso l’Hotel Ergife di Roma. Leggi l’avviso *aggiornamento del 20/04/2021: nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie concorsi ed esami, sono state pubblicate ledelper 5laureati in discipline statistiche. Si svolgerà l’8 maggio su due sessioni. Le indicazioni sullaAttesa la comunicazione per la selezione dei 25 ...

