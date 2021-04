Amazon inizia il 2021 con un nuovo record di vendite (Di venerdì 30 aprile 2021) Prime Day anticipato a giugno quest’anno. Amazon cresce ancora nei settori ecommerce, web services, superando le attese dei mercati Jeff Bezos, fondatore di AmazonDopo l’anno dei record, un 2020 chiuso con 386,1 miliardi di dollari di fatturato, Amazon non si ferma: il colosso dell’ecommerce ha generato ricavi per 108,5 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021, superando le previsioni di mercato (104,4 miliardi di dollari). Lo ha reso noto l’azienda, che distribuisce un utile per azione di 15,79 dollari, bel al di là delle attese che puntavano sui 9,54 dollari. Nello stesso periodo dell’anno scorso le vendite nette totali erano state pari a 75,5 miliardi di dollari, già in aumento del 26% rispetto all’anno precedente. L’orientamento per il secondo trimestre esprime ulteriore ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Prime Day anticipato a giugno quest’anno.cresce ancora nei settori ecommerce, web services, superando le attese dei mercati Jeff Bezos, fondatore diDopo l’anno dei, un 2020 chiuso con 386,1 miliardi di dollari di fatturato,non si ferma: il colosso dell’ecommerce ha generato ricavi per 108,5 miliardi di dollari nel primo trimestre, superando le previsioni di mercato (104,4 miliardi di dollari). Lo ha reso noto l’azienda, che distribuisce un utile per azione di 15,79 dollari, bel al di là delle attese che puntavano sui 9,54 dollari. Nello stesso periodo dell’anno scorso lenette totali erano state pari a 75,5 miliardi di dollari, già in aumento del 26% rispetto all’anno precedente. L’orientamento per il secondo trimestre esprime ulteriore ...

