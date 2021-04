Vaccini, Figliuolo: “Stop a inoculazioni per classi età quando saranno in sicurezza gli over 65” (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“quando avremo messo in sicurezza gli over 65, anche solo con una prima dose, a quel punto si può pensare di dare la possibilità alle aziende di vaccinare il proprio personale e superare il concetto di classe di età”. E’ l’ipotesi avanzata dal Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo nel corso della registrazione di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera. Un’ipotesi che potrebbe diventare realtà, ha aggiunto “verso la fine di maggio” anche tenuto conto del fatto che il prossimo mese dovrebbero arrivare complessivamente 17 milioni di dosi. “Avremo la possibilità di andare in maniera parallela e multipla – ha spiegato – e vaccinare le classi in età lavorativa in modo da ridare sicurezza anche dal punto di vista economico”. E una volta messi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“avremo messo ingli65, anche solo con una prima dose, a quel punto si può pensare di dare la possibilità alle aziende di vaccinare il proprio personale e superare il concetto di classe di età”. E’ l’ipotesi avanzata dal Commissario per l’emergenza Francesconel corso della registrazione di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera. Un’ipotesi che potrebbe diventare realtà, ha aggiunto “verso la fine di maggio” anche tenuto conto del fatto che il prossimo mese dovrebbero arrivare complessivamente 17 milioni di dosi. “Avremo la possibilità di andare in maniera parallela e multipla – ha spiegato – e vaccinare lein età lavorativa in modo da ridareanche dal punto di vista economico”. E una volta messi ...

