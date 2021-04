Uomini e Donne: Luca ed Elisabetta parlano della loro intimità (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, gioverì 29 marzo 2021, Luca Cenerelli è tornato protagonista. Arrivato non da molto nel parterre Over del dating show, il cavaliere è in questi giorni al centro di molte discussioni per via delle sua insinuazioni nei confronti di Angela. Le sue scuse sono arrivate due giorni fa e il capitolo pare chiuso. Luca continua a frequentarsi con Elisabetta Simone. I due escono praticamente da quando lui è entrato a Uomini e Donne. Inizialmente si erano imposti dei paletti vietandosi di comportarsi di pancia, ma ora le cose sono cambiate. A confermarlo ci hanno pensato proprio i diretti interessati nel corso della puntata di oggi. Luca ed ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel corsopuntata diandata in onda oggi, gioverì 29 marzo 2021,Cenerelli è tornato protagonista. Arrivato non da molto nel parterre Over del dating show, il cavaliere è in questi giorni al centro di molte discussioni per via delle sua insinuazioni nei confronti di Angela. Le sue scuse sono arrivate due giorni fa e il capitolo pare chiuso.continua a frequentarsi conSimone. I due escono praticamente da quando lui è entrato a. Inizialmente si erano imposti dei paletti vietandosi di comportarsi di pancia, ma ora le cose sono cambiate. A confermarlo ci hanno pensato proprio i diretti interessati nel corsopuntata di oggi.ed ...

