Un Passo dal Cielo 6 | la quinta puntata

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il 29 aprile 2021, su Raiuno, va in onda ladi Undal6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore. La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda). “La domesticazione dell’uomo” Quando un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e ...

Advertising

capuanogio : Secondo #MD il #Psg ha presentato a #Messi un'offerta per un contratto biennale con opzione per un terzo anno che v… - NaliOfficial : #Nuda10 DISCO D’ORO ?? #Dieci DISCO DI PLATINO ?? Grazie dal profondo del cuore alla mia squadra, ormai una seconda f… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA La #Lazio è a un passo dal chiudere il colpaccio Kaio #Jorge, attaccante classe 2002 del #Santos. I… - Blumenkaze : Da qualche anno abbandono sempre i giochi a un passo dal finale, è successo di nuovo con 13th Sentinels: Aegis Rim ?? - Lola_seria : RT @tiziodesio: 30 secondi fa ho visto al TG1 un muratore scalpellare una parete SENZA occhiali ma CON la mascherina chirurgica. Mi sono do… -

Ultime Notizie dalla rete : Passo dal

Passare da "piccole" produzioni a fare il grandecon giochi tripla A non è mai semplice. Lo sa Housemarque, che con Returnal si affaccia per la ... così veniva citatoLibro Rosso dei Confini ......2015 , ha accompagnato Aprilia Racing nella sua partecipazione al campionato. Nadia Padovani, ... ' È unnaturale, che compiamo proprio mentre si cominciano a vedere i primi segni positivi del ...The Falcon and the Winter Soldier, la seconda serie della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision, vista nelle ultime settimane su Disney+, ha approfondito nell’arco di sei episodi due ...Regione Toscana La Toscana un anno dopo la pandemia, per Irpet si riparte accrescendo gli investimenti Gli ultimi mesi hanno lasciato una ferita profonda nell'economia Gli ultimi ...