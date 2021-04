Tokyo 2020, in vista dei giochi via libera ai vaccini per gli atleti (Di giovedì 29 aprile 2021) A dirlo il presidente del Coni, Giovanni Malagò Giovanni Malagò, numero uno del Coni rassicura sui giochi di Tokyo e stila il piano per le vaccinazioni per gli azzurri che prenderanno parte alla rassegna nipponica dal 24 luglio all’8 agosto. Non si ha ancora la certezza o meglio vige sempre il timore che all’ultimo, visto che mancano meno di 100 giorni, l’edizione nipponica possa ancora saltare a causa della pandemia. Arrivano però, rassicurazioni proprio da Malagò che ne ha parlato ai microfoni di Restart, trasmissione in onda sui Rai Due: “Le Olimpiadi si faranno senza ombra di dubbio. Proprio oggi (mercoledì, ndr) abbiamo ricevuto l’ufficializzazione: da domani (giovedì, ndr) cominciamo la vaccinazione capillare dei nostri atleti“. Leggi anche: Caso Schwazer, parla Malagò: “È innocente, è un dato di fatto” e le Iene lanciano una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021) A dirlo il presidente del Coni, Giovanni Malagò Giovanni Malagò, numero uno del Coni rassicura suidie stila il piano per le vaccinazioni per gli azzurri che prenderanno parte alla rassegna nipponica dal 24 luglio all’8 agosto. Non si ha ancora la certezza o meglio vige sempre il timore che all’ultimo, visto che mancano meno di 100 giorni, l’edizione nipponica possa ancora saltare a causa della pandemia. Arrivano però, rassicurazioni proprio da Malagò che ne ha parlato ai microfoni di Restart, trasmissione in onda sui Rai Due: “Le Olimpiadi si faranno senza ombra di dubbio. Proprio oggi (mercoledì, ndr) abbiamo ricevuto l’ufficializzazione: da domani (giovedì, ndr) cominciamo la vaccinazione capillare dei nostri“. Leggi anche: Caso Schwazer, parla Malagò: “È innocente, è un dato di fatto” e le Iene lanciano una ...

