Tamburi Investment Partners | ok da assemblea a bilancio | dividendo e buy back

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti di/merchant bank indipendente quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato ilchiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la distribuzione di undi 0,10 euro per azione alle azioni ordinarie in circolazione. L’ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2021-2023, deliberandone contestualmente il compenso. Via libera anche, per il periodo di 18 mesi, l’acquisizione di azioni proprie sino alla concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi il 20% del capitale sociale e, quindi, massime 36.875.860 azioni). I socie hanno infine deliberato in senso favorevole sulla prima e sulla ...