Shevchenko ed il trauma di Istanbul | “mi svegliavo di notte urlando”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 aprile 2021) Andriyè stato uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, in particolar modo si è tolto tante soddisfazioni con la maglia del Milan. Adesso è diventato un allenatore, è il Ct dell’Ucraina e l’intenzione di confermarsi protagonista anche in panchina. Una delle più grandi delusioni della sua carriera è stata sicuramente la sconfitta in finale di Champions League, da 3-0 a 3-3 contro il Liverpool e la sconfitta ai calci di rigore. L’ucraino ha svelato alcuni aneddoti, è uscito il libro “Forza gentile” scritto con Alessandro Alciato, l’ex calciatore si è raccontato a “7”, il magazine del Corriere della Sera. Sulla finale di. “nei primi tre mesi dopo quella sconfitta così acida migridando nellae cominciavo a pensarci. Mi capita di pensarci ancora oggi che sono passati sedici ...