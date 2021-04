Riforme | Ceccanti | ' coniugare innovazione e realismo per voto ai fuorisede'

Advertising

Lo dichiara il capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali Stefano, relatore della proposta di legge di origine parlamentare insieme a Valentina Corneli (M5s) e che origina anche da ...... e da mesi, arenati nelle secche, soprattutto, del Senato, ma ancheistituzionali e legge ... si vedrà, la proposta di legge ufficiale ancora non c'è ma i dem Parrini eci lavorano su). ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "E' iniziato oggi in Commissione Affari Costituzionali il dibattito sulle modalità più efficaci per garantire la più ampia partecipazione al voto di quell'ampia e crescente ...È passato più di un anno dall'inizio della pandemia, e come in molti ricorderanno, e da subito uno dei temi più dibattuti, messi a nudo dall'emergenza, è stata la regionalizzazione della sanità. È pas ...