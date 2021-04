Pubblica Amministrazione e smart working, cade l'obbligo per un lavoratore su due (Di giovedì 29 aprile 2021) Segni di normalità anche nel mondo del lavoro per i lavoratori della Pubblica Amministrazione. Nel decreto Proroghe approvato dal Consiglio dei ministri c'è anche l'addio alla soglia minima del 50% ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 29 aprile 2021) Segni di normalità anche nel mondo del lavoro per i lavoratori della. Nel decreto Proroghe approvato dal Consiglio dei ministri c'è anche l'addio alla soglia minima del 50% ...

Advertising

renatobrunetta : Cambiamo regole e procedure, attraverso la semplificazione, per svecchiare, rinnovare e riqualificare la Pubblica a… - FunzPub : ??#Smartworking nella Pubblica amministrazione via la soglia minima del 50% Ministro @renatobrunetta : 'Avviamo un p… - marattin : Dopo decenni in cui la soluzione sembrava essere solo “più soldi e basta”, nel Pnrr appare una riforma radicale del… - Giusepp66890796 : RT @lvoir: Ma non è un po' strano che nel team di #Brunetta (pubblica amministrazione) ci sia il figlio di #Mattarella? - Pagliacci8 : @Controc43312427 @stechio @butacit 'ma lei da cosa deduce che i dati indiani sono sottostimati ?' ma sai leggere?? '… -