Parma, Krause: «Stagione frustrante, cinque opportunità per salvarci» (Di giovedì 29 aprile 2021) Kyle Krause, presidente del Parma, ha parlato delle speranze salvezza dei ducali: le dichiarazioni sulla lotta in fondo alla classifica Kyle Krause ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Jaap Kalma, nuovo Managing Director. «Sono molto contento di essere qui a parlare e presentare i due nuovi leader del Parma Calcio. Vorrei cominciare con una nota dolente, dalla classifica, che è il risultato di una Stagione piuttosto frustante e deludente. Ovviamente sia che siamo tifosi o giornalisti, il piano non era questo, Però io non mollo e continuo a sostenere che abbiamo cinque opportunità per rimanere in Serie A. E quindi continueremo a lottare con l’orgoglio gialloblù per sfruttare le cinque chance restanti. Come ho detto varie ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Kyle, presidente del, ha parlato delle speranze salvezza dei ducali: le dichiarazioni sulla lotta in fondo alla classifica Kyleha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Jaap Kalma, nuovo Managing Director. «Sono molto contento di essere qui a parlare e presentare i due nuovi leader delCalcio. Vorrei cominciare con una nota dolente, dalla classifica, che è il risultato di unapiuttosto frustante e deludente. Ovviamente sia che siamo tifosi o giornalisti, il piano non era questo, Però io non mollo e continuo a sostenere che abbiamoper rimanere in Serie A. E quindi continueremo a lottare con l’orgoglio gialloblù per sfruttare lechance restanti. Come ho detto varie ...

