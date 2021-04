Omofobia | Provenzano | ' approvare Ddl Zan in fretta'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr (Adnkronos) - "La nostra preoccupazione è che la legge ancora non sia stata approvata dal Parlamento e l'unica cosa che ci muove è che bisogna fare in". Lo ha detto il vice segretario del Pd Peppein una pausa dei lavori della segreteria del Pd.

