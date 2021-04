Meloni contro Speranza: riferisca in Parlamento sugli indiani positivi che continuano ad arrivare (Di giovedì 29 aprile 2021) Giorgia Meloni, ospite a Tg2 Post, va ancora all’attacco del ministro Roberto Speranza. “Io insisto nel dire che il ministro Speranza è inadeguato a gestire questa fase. Lo dimostrano i dati, lo dimostrano le omissioni rilevanti”. Poi parla della commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia che è voluta anche dalla Lega: “Io sono favorevole a una commissione d’inchiesta. Non capisco bene chi dice ‘Speranza resti al suo posto’ ma poi lo vuole processare con una commissione d’inchiesta perché questo fa una commissione d’inchiesta”. Meloni critica Speranza sui voli dall’India Meloni è anche critica sui voli che continuano ad arrivare dall’India e che stanno mettendo a dura prova i controlli negli aeroporti. In ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Giorgia, ospite a Tg2 Post, va ancora all’attacco del ministro Roberto. “Io insisto nel dire che il ministroè inadeguato a gestire questa fase. Lo dimostrano i dati, lo dimostrano le omissioni rilevanti”. Poi parla della commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia che è voluta anche dalla Lega: “Io sono favorevole a una commissione d’inchiesta. Non capisco bene chi dice ‘resti al suo posto’ ma poi lo vuole processare con una commissione d’inchiesta perché questo fa una commissione d’inchiesta”.criticasui voli dall’Indiaè anche critica sui voli cheaddall’India e che stanno mettendo a dura prova illi negli aeroporti. In ...

F_DUva : Finte battaglie su decisioni già prese, come sul #coprifuoco. Ammiccamenti a mozioni di sfiducia contro un ministro… - SecolodItalia1 : Meloni contro Speranza: riferisca in Parlamento sugli indiani positivi che continuano ad arrivare… - MissMar16662447 : RT @P_M_1960: Il Senato boccia la mozione di sfiducia contro Speranza presentata da Fdi. La Lega e Fi si smarcano da Meloni ma chiedono una… - enrdar1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma scusi sig.ra Meloni, ci dica cosa le ha fatto il ministro Speranza, tutti questi… - Tana_rotte : RT @CesareSacchetti: Ricapitolando. La Meloni presenta una mozione non per abolire il coprifuoco, ma per spostarlo alle 24. La Lega che pri… -