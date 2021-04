Maxi sequestro di mascherine e saturimetri non conformi (Di giovedì 29 aprile 2021) Maxi sequestro di 7 milioni di mascherine e saturimetri non conformi agli standard di sicurezza. Nei giorni scorsi, l’incessante azione di contrasto alla contraffazione e all’abusivismocommerciale, posta in essere dai Finanzieri del Comando Provinciale di Padovanell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenzasanitaria, ha consentito un Maxi sequestro di oltre 7 milioni Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021)di 7 milioni dinonagli standard di sicurezza. Nei giorni scorsi, l’incessante azione di contrasto alla contraffazione e all’abusivismocommerciale, posta in essere dai Finanzieri del Comando Provinciale di Padovanell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenzasanitaria, ha consentito undi oltre 7 milioni

