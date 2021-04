I colori delle regioni: chi può cambiare colore da lunedì 3 maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra regioni in bilico tra zona arancione e zona gialla e regioni che potrebbero passare da zona rossa a zona arancione, il quadro non è ancora certo. Al momento sono le 15 regioni già passate in ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 29 aprile 2021) Train bilico tra zona arancione e zona gialla eche potrebbero passare da zona rossa a zona arancione, il quadro non è ancora certo. Al momento sono le 15già passate in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sistema dei colori 'penso possa essere stato utile nell'autunno scorso anno. Penso altrettanto che le misure sia… - FedeJill : @SuperSele77 Devo dire che nn si smette veramente mai di imparare! Mi fa piacere saperlo! Sarà xké da sempre la pio… - tinagoTV : @al_flowermoon Ah ok, capito il mood! Bello giallo come incoraggiante e rosa giocoso! Mi piace un sacco l'esperimen… - inews__24 : ???'Sistema a colori utile, ma va rimodulato in base alla situazione contingente' ???#Covid19, il presidente della C… - NutraceuticaIT : RT @DimensIOni_App: LA VIA DELLE ACQUE ?? A cura di PAOLA ELENA FERRI - Naturopata VINCENZO DI MICHELE - Naturalista e Guida Aigae Dove e q… -